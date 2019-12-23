اليمن.. القوات الحكومية توقف 6 من عناصر الانتقالي الجنوبي

اليمن/ الخليج 365

أوقفت القوات الحكومية اليمنية، 6 من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أثناء محاولتهم تنفيذ كمين في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، وفق مصدر محلي.

وأوضح المصدر المقرب من السلطات بشبوة للأناضول، الإثنين، مفضلا عدم ذكر هويته، أن "عناصر من قوات النخبة الشبوانية التابعة للانتقالي، حاولت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تنفيذ كمين مسلح على قوات حكومية في العرم بمحافظة شبوة، قرب حدود محافظة أبين".

وأضاف أن "القوات الحكومية اشتبكت بالسلاح بشكل محدود مع عناصر الانتقالي واعتقلت ستة منهم".

ولفت أن "تلك القوات كانت متجهة من محافظة شبوة إلى منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتسن أخذ تعليق من قبل المجلس الانتقالي حول الأمر.

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ومؤخرا، تبادلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الاتهامات بشكل متكرر، حول تنفيذ خروقات بحق اتفاق الرياض الذي تعثر حتى الآن تنفيذ العديد من بنوده.

واتفاق الرياض وقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

ومن مضامين الاتفاق، عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق، أيضاً، على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في المحلق الأمني للاتفاق، كما يشمل وقف الحملات الإعلامية المسيئة من مختلف الأطراف.

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