بالفيديو .. الإطاحة بعصابة تزور الدولارات بالرياض والعثور على مبلغ ضخم

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت شرطة الرياض من القبض على عصابة تختص بتزييف الدولارات وترويجها. ووثّق مقطع فيديو نشره حساب “السناب الأمني”، لحظة القبض على العصابة المكونة من 3 أشخاص والعثور بحوزتهم على 500 ألف دولار مُزيفة. وجرى ضبط العصابة في عملية نوعية بعدما تم مراقبة وتتبع العصابة لمدة أيام خلال تجهيزهم لصفقة الدولار.

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