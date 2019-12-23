شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة.. فريق طبي يُنقذ طفلاً اخترق رأسَه شاحنُ جوال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من التعامل بنجاح مع حالة خطيرة تتمثل في سقوط طفل في عامه الأول على مقدمة شاحن الهاتف، مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية عاجلة لإنقاذ حياة الرضيع، تكللت بالنجاح، حيث جرى استخراج أجزاء من مقدمة الشاحن وإصلاح تلف أغشية المخ، وإصلاح كسر الجمجمة، والطفل الآن بكامل وعيه ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات- ولله الحمد-.