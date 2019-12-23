متحدث «الغذاء والدواء» يكشف أسباب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

أرجع المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس ‏الإدريس، أسباب تأخر الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد، إلى عدم وصول النتائج من المختبرات المختصة التي تجري عملية ‏الفحص خارج المملكة.

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وكانت الهيئة قد حددت في تصريحات صحفية سابقة الثلاثاء الماضي موعداً لإعلان نتائج فحص الدخان الجديد.

وكانت الغذاء والدواء قد أرسلت عينات من 7 أنواع من التبغ ‏الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي ‎ ‎‎(eurofins.com)‎؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما ‏إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال ‏السنتين الماضيتين.‏

وألزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ ‏بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم ‏مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، وذلك ‏عقب شكاوى الكثيرين من تغير نكهة السجائر بعد التغليف الجديد.‏‎