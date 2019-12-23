شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الغذاء والدواء» يكشف أسباب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أرجع المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس الإدريس، أسباب تأخر الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد، إلى عدم وصول النتائج من المختبرات المختصة التي تجري عملية الفحص خارج المملكة.
وكانت الهيئة قد حددت في تصريحات صحفية سابقة الثلاثاء الماضي موعداً لإعلان نتائج فحص الدخان الجديد.
وكانت الغذاء والدواء قد أرسلت عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي (eurofins.com)؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.
وألزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، وذلك عقب شكاوى الكثيرين من تغير نكهة السجائر بعد التغليف الجديد.
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