عاجل.. إعلان الحداد الوطني 7 أيام بعد وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.



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وتم إعلان الحداد الوطني 7 أيام، وتأتي وفاة صالح بعد أقل من أسبوع على انتخاب رئيس للجزائر.

يذكر أن أحمد قايد صالح من مواليد 13 يناير 1940م، بولاية باتنة، إلتحق بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج في سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني.