شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تطلق إصدار 4K من اللاب توب Pixelbook Go والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة جوجل إصدار 4K من اللاب توب Pixelbook Go بسعر يبلغ 1400 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللاب توب الجديد يأتي مزوداً بشاشة قياس 13 بوصة تتمتع بدقة وضوح 4K أي 3840 × 2160 بيكسل، مع كثافة بيكسلات عالية تبلغ 331 بيكسل في البوصة. Advertisements كما يتضمن اللاب توب معالج إنتل Core i7 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت. ويعتمد اللاب توب على نظام التشغيل Chrome OS، ويدعم تقنية البلوتوث وشبكة WiFi 802.11 a/b/g/n/ac اللاسلكية، مع اثنين من الكاميرات، التي تتيح تسجيل الفيديو بدقة Full HD بمعدل 60 صورة في الثانية، بالإضافة إلى منفذ لسماعة الرأس واثنين من منافذ USB Type C. وبفضل تصنيعه من المغنيسيوم يمتاز الجهاز بخفة الوزن حيث يبلغ وزنه 1090 جرام.

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