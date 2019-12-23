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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. شرب السوائل مثل الماء والشاي أثناء تناول الطعام أو بعده! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يحذّر الأطباء من شرب السوائل مثل الماء والشاي أثناء تناول الطعام أو بعده، اذ أن ذلك يسبب أضراراً جسيمة للجهاز الهضمي ولا سيما المعدة.
ويؤكد الأطباء والمختصون أن شرب السوائل أثناء الأكل أو بعده مباشرة لأي سبب من الأسباب، "يساهم في إبطاء عملية الهضم والإمتصاص في الجهاز الهضمي ما يتسبّب بأضرار للمعدة".
ويوضح الأطباء أن معدة الانسان عندما يبدأ بتناول طعامه، تبدأ بإفراز عصارة تكفي كميتها لهضم الطعام، وعندما يشرب السوائل مباشرة بعد الإنتهاء من تناول الطعام، فإن تركيز هذه العصارة ينخفض، مما يسبب بطء في عملية الهضم.
ويؤدي هذا حسب رأي الأطباء الى تآكل غشاء المعدة. وهم يؤكدون أن أخطر السوائل هي تلك المحتوية على السكر، أو التي يشربها الشخص عند تناوله الحلويات، حيث يسبب هذا في البداية تخمراً في المعدة وتكوناً للغازات.
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