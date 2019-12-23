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شاهد آخر ظهور لقائد الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح قبل وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم،  الفريق أحمد قايد صالح،  نائب وزير الدفاع الجزائرى وقائد أركان الجيش الفريق، بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.

 وأهداه الرئيس الجديد وسام الاستحقاق، تقديرًا لجهوده فى ثورة التحرير المباركة ومساهمته فى تحديث الجيش الوطنى، ولعمله فى صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب فى انتفاضاته بسلمية ومسئولية.

 

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