شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر ظهور لقائد الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائرى وقائد أركان الجيش الفريق، بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.
وأهداه الرئيس الجديد وسام الاستحقاق، تقديرًا لجهوده فى ثورة التحرير المباركة ومساهمته فى تحديث الجيش الوطنى، ولعمله فى صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب فى انتفاضاته بسلمية ومسئولية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد آخر ظهور لقائد الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح قبل وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.