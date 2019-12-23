شكرا لقرائتكم خبر عن "تيد إكس مدنى" يواصل نسخته السابعة فى السودان بمشاركة الهند وأوغندا ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مؤتمر تيد اكس مدنى، نسخته السابعة في السودان، والذى يستهدف زيادة الوعى الثقافي للمجتمع السودانى، ويساعد على الانفتاح على الثقافات الأخرى، من خلال دعوة أصحاب المشروعات المتميزة من دول مختلفة لنقل تجاربهم وأفكارهم للسودان.



جانب من افتتاحية المؤتمر فى نسخته السادسة

وأكد وائل العائد منظم المؤتمر بالسودان، حرص تيداكس مدنى، على تقوية العلاقات الثقافية بين الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى دول أخرى، مشيرًا إلى أن النسخة السابعة، ستشهد مشاركات من دول مختلفة مثل أوغندا ، ولبنان، وتونس، والهند، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة من مصر والسودان.

وتتنوع موضوعات المؤتمر في نسخته السابعة ما بين الفن والأدب والثقافة والعلوم وسيعقد المؤتمر بمدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة بالسودان بالسابع من مارس القادم.



وائل العايد منظم المؤتمر

يذكر أن تيد أكس مدنى، واصل عمله لمدة 6 سنوات متواصلة، دون انقطاع، واستطاع من خلالها إحداث تغيير ثقافي وفكري بمجتمع مدينة ود مدني والسودان ككل.

Advertisements

ويعقد مؤتمر تيد أكس مدني بمارس من كل عام وتتنوع المواضيع التي تدور حول الطب، الهندسة، العلوم، الفن، السينما ، التعليم والقضايا الاجتماعية، ويشارك عادة بالمؤتمر متحدثين من مختلف دول العالم العربي والغربي، ولتأثير المؤتمر على الحراك الثقافي في السودان استطاع المساعدة في إقامة حدث بشرق وغرب السودان وكذلك يشارك منظم المؤتمر الدكتور وائل العائد بمؤتمرات تيد أكس بمصر ، تونس وبمؤتمرات تيد التي تقام بأمريكا وكندا وذلك لتبادل الخبرات وزيادة التدريب.

جانب من المشاركة

وتيد اكس هى منظمة أمريكية أنشأها بيل جيتس بالولايات المتحدة الأمريكية بثمانيات القرن الماضي لرعاية الأبحاث العلمية ، وتوسعت لاحقا لتشمل الأدب والفنون والسينما، وتقدم المشاريع من خلال مؤتمر سنوي يتحدث فيه أصحاب المشاريع ويتم توثيق المؤتمر عبر الفيديو وبثه عبر قناة خاصة في اليوتيوب، ويعتبر موقع تيد الالكتروني من اهم المواقع علي مستوي العالم وذلك نسبة للأفكار المفيدة والتحفيز الذي تعكسه للجمهور.