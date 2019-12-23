شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة أخر من القوات الأمنية فى انفجار غرب العراق والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الخلية الإعلامية العراقية، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن السيارة انفجرت عند تفتيشها من قبل العناصر الأمنية غربى محافظة الأنبار.
وأشارت إلى أن القوات الأمنية شنت عمليات واسعة، وذلك للبحث عن المسئولين عن هذه العملية الإرهابية، فيما فرضت طوقا أمنيا حول مكان وقوع الحادث.
ويأتى هذا الحادث، عقب ساعات من إعلان مصدر أمنى عراقى انفجار عبوتين ناسفتين فى محافظة البصرة، أسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.
ويتزامن هذا الحادث، مع انطلاق مظاهرات احتجاجية فى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات فى كافة أنحاء البلاد.
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