شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل «خاشقجي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت النيابة العامة، اليوم، عن انتهاء التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأوضحت النيابة العامة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، كما قضت المحكمة الجزائية بالرياض بقتل 5 متهمين قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، والإفراج عن 10 أشخاص لعدم كفاية الأدلة.
وأشارت النيابة إلى أنه تم الإفراج عن القنصل محمد العتيبي، وسعود القحطاني، وأحمد عسيري لعدم وجود أي أدلة إدانة على تورطهم في الجريمة.
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