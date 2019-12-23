شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن خطة لربط شرق وغرب المملكة بالسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هناك خطة تهدف إلى إنشاء خط سكك حديدية تربط شرق المملكة مع القطاع الغربي وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال استضافة الجاسر في حوار مع قناة “الإخبارية”، حيث أشار إلى أن المملكة أنفقت على منظومة النقل خلال الـ10 سنوات الماضية، أكثر من 400 مليار ريال.
وأوضح أن هذا الاستثمار الضخم في مجال النقل وفّر للمملكة منظومة نقل واسعة تنمو بشكل متواصل، فشبكة السكك الحديدية بلغ طولها الآن نحو خمسة آلاف كيلو متر، بجانب وجود 28 مطاراً، هذا بالإضافة إلى أن المملكة بدأت الآن في إنشاء مشاريع المترو والنقل العام.
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