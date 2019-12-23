ميزات جديدة لتطبيق واتس أب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تم تحديث تطبيق واتس أب مؤخراً بثلاث ميزات جديدة مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام.



وقامت منصة الرسائل، التي يستخدمها أكثر من 1.5 مليار شخص كل شهر، بتقديم الميزات الجديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وتتضمن الميزات الجديدة :التذكيرات وانتظار المكالمات ودعوات الدردشة الجماعية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

في الأسبوع الماضي، أعلن أني.دو، وهو تطبيق تذكير شائع عن شراكة مع واتس أب للسماح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل منصة الرسائل، ويجب ربط التطبيقين حتى تعمل هذه الميزة.

ويمكن للمستخدم إنشاء تذكيرات لمهام معينة، وعندما يحين موعدها، يقوم تطبيق أني.دو بإرسال رسالة نصية عبر تطبيق واتس أب لتذكير المستخدم بها، ويحتاج المستخدم إلى الاشتراك بقيمة 5.99 دولار للاشتراك في هذه الميزة.

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يسمح هذا التحديث بإعلام هواتف آيفون وآندرويد إذا كان شخص ما يحاول الاتصال بهم أثناء إجراء مكالمات على الهاتف مع شخص آخر، ويمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة أو إنهاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة الحديثة.

يمكن لمستخدمي واتس أب الآن تحديد من يمكنه إضافتهم إلى محادثات المجموعة - الأمر الذي سيساعد على تجنب إضافة المستخدم إلى مجموعات غير مرغوب فيها وتلقي العديد من الإشعارات منها.

ويمكن لأي شخص غير قادر على إضافتك على الفور إلى دردشة جماعية، أن يرسل لك دعوة إلى دردشة جماعية يمكن قبولها أو رفضها.

ولتنشيط الميزة، توجه إلى قائمة إعدادات واتس أب، ثم اضغط على الحساب> الخصوصية> المجموعات.