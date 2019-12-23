دراسة:البطاطا تهدد صحة الحوامل !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أن استهلاك النساء لكميات كبيرة من البطاطا قبل فترة الحمل من شأنه زيادة مخاطر إصابتهن بالسكري خلال الحمل، وذلك حسبما أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.



وبحسب ما نشرت وكالة "روسيا اليوم" نقلاً عن مجلة "British Medical Journal"، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بنحو 15 ألف امرأة أنجبن أطفالا ولدوا بين عامي 1991 و2001.

Advertisements

ولم يكن أي من هؤلاء النسوة اللواتي تمت متابعتهن في إطار دراسة بشأن صحة الممرضات، مصاباً بالسكري قبل الحمل، بينما سجلت 854 إصابة بمرض سكري الحوامل من أصل 21 ألف حالة حمل بطفل واحد.

وبعد أخذ عوامل خطر الإصابة بسكري الحوامل الأخرى بعين الاعتبار من بينها السن ومستوى النشاط الجسدي والبدانة، خلص الباحثون بقيادة كويلين تشانغ إلى أن النساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من البطاطا (أكثر من خمس حصص أسبوعيا) يواجهن ازديادا لخطر الإصابة بالسكري خلال الحمل بنسبة 50% مقارنة باللواتي يتناولن أقل من حصة واحدة أسبوعيا.

وفي المقابل، أدى استبدال حصتين أسبوعيا من البطاطا بأنواع الخضروات أو الحبوب إلى تقليص خطر الإصابة بسكري الحوامل بنسبة تراوحت بين 9 و12 %.

ويصيب سكري الحوامل النساء في نهاية الربع الثاني من الحمل، وقد تؤثر البطاطا سلبا على مستوى السكر في الدم بسبب احتوائها على كميات كبيرة من النشاء.