شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن لاضطرابات سريان الدم أسباب عدة مثل قلة الحركة، والتغذية الخاطئة، أي الإكثار من الدهون، والسكر، والتدخين، وشرب الخمر، والإصابة بالسكري.

Advertisements وأوضح المركز الألماني أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في تقلصات باطن الساق، والخدر وبرودة اليدين، والقدمين. ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم بالحمامات التبادلية ساخن/بارد، وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إذ تعمل هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية، إضافةً إلى الإقلال من الدهون، والسكر، والإقلاع عن التدخين، والخمر.

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