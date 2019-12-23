ما هو أسباب الإمساك لدى الرضع؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا داعي للمبالغة في القلق عندما يشكو الرضيع من الإمساك فهي مشكلة شائعة في هذا العمر المبكر ويمكن علاجها بسهولة.



المزعج في هذه المشكلة أن الطفل يعاني من الألم. وتوجد عدة أسباب قد تسبب الحالة، منها: نوعية الحليب، والأطعمة الصلبة، والإصابة بعدوى أو التهاب، والأدوية التي يتناولها الصغير، وتناوله لأطعمة غنية بالدهون، كما قد يكون سبب الإمساك عدم حصول الطفل على ما يكفي من الحليب أو الماء، وفقا لموقع 24.

وبداية، لا ينبغي علاج إمساك الرضيع بالمسهلات، فالأعشاب والعلاجات الطبيعية تكفي.

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من أفضل العلاجات الطبيعية للإمساك لدى الصغار الذين تخطوا 6 أشهر عصير الخوخ (البرقوق).

أما الطفل الذي بلغ عمره عاماً أو أكثر فيمكنه تناول الزبيب، وإذا كان الطفل أصغر من 12 شهراً يمكن إضافة الزبيب إلى الماء وخلطه في الخلاط وتقديمه كعصير للرضيع.

ومن العلاجات الفعّالة للإمساك زيت جوز الهند الذي يعتبر بمثابة دواء مسهّل نباتي. ولا يحتاج الصغير أكثر من 2 ملل من زيت جوز الهند.

كما يمكن علاج الإمساك لدى الرضيع الذي يتراوح عمره بين 6 و12 شهراً بواسطة عصير الطماطم (البندورة)، أو بتقديم قطع من البابايا المهروسة له.

ويساعد الحمّام الدافئ الطفل على تخفيف ألم الإمساك، وتسهيل حركة الأمعاء، وذلك يمكن عمل مساج أو تدليك لبطن الطفل لتسريع علاج المشكلة.