ما هي أهم العادات التي ينبغي عليك تبنيها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اللياقة أحد أبواب الاستمتاع بالحياة وبناء صورة أفضل للذات، فإذا كنت في العشرينات من عمرك يمكنك الاستثمار جيداً لتحصل على صحة أفضل ومشاعر إيجابية تكون قوة دفع لك في مواجهة ما يخبئه المستقبل. إليك أهم العادات التي ينبغي عليك تبنيها الآن للتأسيس لسنوات أفضل قادمة، وفقا لموقع 24.



* مارس تمارين لتقوية عضلات الجسم المختلفة، فكلما حسنت من قوام الجسم في العشرينات كلما حميت نفسك من البدانة والوزن الزائد في المستقبل.

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* اشرب الماء بانتظام، وابتعد عن المشروبات الغازية السكرية. تناول كوب ماء كل ساعتين على الأكثر، ولا داعي لشرب أكثر من عبوتين من المشروبات الغازية في الأسبوع.

* التزم بنشاط بدني تحبه، يمكنك اختيار أكثر من نشاط بالتأكيد، بحيث يكون روتيناً تمارسه 3 مرات في الأسبوع. لعب الكرة سواء بالقدم أو اليد أ كرة السلة، أو السباحة، أو التجديف، أو الرياضات القتالية، أو ركوب الدراجات، او غير ذلك من الألعاب.

* تناول أطعمة صحية بعد ممارسة التمارين الرياضية أو النشاط البدني الذي تحبه. المكسرات، واللبن الزبادي، وسندويش لحم الديك الرومي أو صدر الدجاج من الأطعمة الصحية.

* احرص على بناء صداقات إيجابية مع أصدقاء يحبون الأنشطة الرياضية أو الفنية ويتبنون عادات صحية. فالبيئة التي تحيط نفسك بها تساهم في بناء جسمك وشخصيتك معاً.