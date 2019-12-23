تعرف على أهم أسباب احمرار العين!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة سنيورين راتغيبر الألمانية، أنّ احمرار العين قد يرجع إلى أسباب عدة، منها القراءة لمدة طويلة على الشاشات أو الرياح الباردة أثناء القيادة أو تمزّق وعاء دموي صغير أثناء السعال.

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة، أنّه يمكن مواجهة احمرار العين بواسطة قطرة تحتوي على حمض الهيالورونيك مثلاً، مع مراعاة أن تكون القطرة خالية من المواد الحافظة أو ما يعرف بالمبيضات.

وإذا لم يتلاشى الاحمرار بعد مرور يومين رغم استعمال القطرة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب عيون.