تعرف على مصداقية أدوية التخسيس!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تَعد أدوية التخسيس بإنقاص الوزن في وقت قصير، غير أن الهيئة الألمانية لاختبار السلع ترى أنه لا دليلا يثبت صدق هذه الوعود، بل وتترتب على هذه الأدوية غالباً آثار جانبية.
وتوصلت الهيئة لهذه النتيجة بعد اختبار 13 نوعاً من أدوية التخسيس.
وأظهرت النتائج أن للأدوية المحتوية على العقار "أورليستات"، و"شيتوزان" و" ليراغلوتايد" مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان، والإسهال.
وأشارت الهيئة، إلى أن الأدوية التي تكون على شكل مسحوق في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضاً مثل الإمساك.
وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار "أمفيتامين"، بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب، والاضطراب، والدوار، وصعوبات النوم.
وبشكل عام، تنصح الهيئة بإنقاص الوزن عبر نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، بدل أدوية التخسيس.
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