هل العلاج بالإبر الصينية يُخفف آلام السرطان؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصلت مراجعة 14 تجربة سريرية، نُشرت يوم الخميس في دورية غاما أونكولوجي، إلى أن العلاج بالإبر الصينية يخفف من آلام مرضى السرطان بشكل كبير.



ووفقا لموقع 24، في التجارب استخدم الباحثون العلاج بالوخز بالإبر مع مرضى بالسرطان، ومسكنات الألم التقليدية مع عدد آخر.

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وأظهرت النتائج أن نسبة الألم انخفضت بشكل ملحوظ لدى الذين عولجوا بالوخز بالإبر مقارنةً مع الذين تناولوا المسكنات التقليدية.

وتبين بأن الجمع بين الطريقتين في العلاج حقق نتائج مميزة لدى المرضى، وخف الشعور بالألم بنسبة كبيرة.

وقال الباحثون إنه بناء على النتائج التي أظهرتها الدراسة، بدأ عدد من مراكز علاج السرطان في الكثير من البلدان باستخدام الإبر الصينية لتخفيف آلام المرضى.

وأكد الباحثون الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لاعتماد طريقة العلاج بالإبر الصينية رسمياً، وفق موقع "يو بي آي" الإلكتروني.