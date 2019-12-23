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تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنّعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنّعة

متابعات_الخليج 365

قالت نتائج دراسة بريطانية جديدة إن مادة النترات هي العامل المسبب لخطر السرطان في اللحوم المصنّعة، وإن بعض هذه اللحوم لا تحتوي على النترات. 

 

وتفسر هذه النتائج التضارب الذي توصلت إليه نتائج دراسات سابقة عن دور اللحوم المصنّعة في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

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وتحتوي أنواع عديدة من السجق على مادة النترات، وكذلك جميع أنواع الفراكنفورتر والكورندبيف، بينما لا يحتوي السجق البريطاني والأيرلندي وأنواع محلية أخرى وكذلك جميع أنواع البيبروني على هذه المادة.

 

وتُستخدم نترات الصوديوم كمادة حافظة ولتحسين مظهر اللحوم المصنعة، لكن تتجه منتجات عديدة حالياً نحو استخدام مواد حافظة أخرى.

 

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية "نيوتريشن" وأجراها فريق بحثي من جامعة كوينز في بلفاست يرتبط التناول المتكرر لمادة النترات بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والقولون والمستقيم.

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