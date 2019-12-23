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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تحذر أصحاب الشاشات Pro XDR من استعمال المنظفات العادية لتنظيفها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذرت شركة أبل أصحاب الشاشات Pro XDR من استعمال المنظفات العادية لتنظيفها، لحماية سطح الشاشة للتلف.
ورغم أنه يمكن تنظيف الإصدار القياسي بقطع قماش التنظيف المتوفرة في الأسواق، إلا أنه يجب استعمال قطعة قماش خاصة بالشاشات المزودة بزجاج Nano-texture، ولا يجوز تنظيفها بأي منظفات أخرى.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن غسلها بالماء والصابون، ثم تركها يوماً كاملاً لتجف.
وأشارت أبل إلى أن سعر هذه الشاشة المتطورة يبلغ نحو 6 آلاف دولار أمريكي، ولم تعلن الشركة الأمريكية سعر قطعة قماش التنظيف، التي تباع عبر متجر شركة أبل.
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