شركة أبل تحذر أصحاب الشاشات Pro XDR من استعمال المنظفات العادية لتنظيفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذرت شركة أبل أصحاب الشاشات Pro XDR من استعمال المنظفات العادية لتنظيفها، لحماية سطح الشاشة للتلف.



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ورغم أنه يمكن تنظيف الإصدار القياسي بقطع قماش التنظيف المتوفرة في الأسواق، إلا أنه يجب استعمال قطعة قماش خاصة بالشاشات المزودة بزجاج Nano-texture، ولا يجوز تنظيفها بأي منظفات أخرى.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن غسلها بالماء والصابون، ثم تركها يوماً كاملاً لتجف.

وأشارت أبل إلى أن سعر هذه الشاشة المتطورة يبلغ نحو 6 آلاف دولار أمريكي، ولم تعلن الشركة الأمريكية سعر قطعة قماش التنظيف، التي تباع عبر متجر شركة أبل.