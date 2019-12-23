مدني عجمان يخمد حريقاً شب في منزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت فرق الدفاع المدني مساء الأحد من إخماد حريق شب في أحد المنازل بإمارة عجمان.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي منصة الدفاع المدني بلاغاً يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة مشيرف، وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين احتراق الملحق بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل.

وناشد العميد محمد علي جميرا مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالإنابة، جميع الأسر إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد الدائم من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتزويد المنازل بأجهزة إنذار الحريق وكشافات الدخان والتي يوفرها مشروع #حصنتك_للمنازل المرتبط مع غرف عمليات الدفاع المدني.

وأكد العميد جميرا أن أهمية توفير طفايات الحريق اليدوية وتركيب أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان في المنازل ضرورة كباقي مستلزمات المنزل ولما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنب خسائر في الأرواح والممتلكات، ونوه بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع الحرائق.