اللجنة المنظمة لـ «حصن الاتحاد 7» تنسق للعرض في أم القيوين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري «حصن الاتحاد 7»، أمس، اجتماعا تنسيقياً في مقر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين مع مديري الدوائر والجهات المحلية والحكومية في الإمارة، تمت فيه مناقشة خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض الذي تقيمه القوات المسلحة الإماراتية، واستعراض مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

قام أعضاء اللجنة المنظمة عقب الاجتماع بزيارة المواقع المقترحة لتنفيذ العرض العسكري للاطلاع على احتياجات كل موقع واختيار الأنسب منها.

ويهدف العرض العسكري في نسخته السابعة إلى إبراز الإمكانات والقدرات المتطورة للقوات المسلحة الإماراتية، وإظهار مستوى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة ومستوى التدريب العسكري المتميز الذي وصل إليه أفرادها في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم بكل دقة واحترافية عالية.

ويعكس العرض العسكري الدقة والاحترافية التي يعمل العرض على إظهارها، وتمتع جنود القوات المسلحة الإماراتية بأسمى قيم الشجاعة والتفاني والإقدام، إضافة إلى إظهار ما تمتلكه القوات المسلحة من معدات وتقنيات حديثة جعلت منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، والعالم.

ويأتي تنظيم العرض العسكري انسجاماً مع رؤية القيادة، ودعمها المتواصل، وتوفير الإمكانات والمعدات العسكرية المتطورة والمطلوبة، والتدريب والتأهيل المستمر لكل منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات، وكيفية التعامل معها.

(وام)