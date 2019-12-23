وزيرة السياحة الأردنية تحضر «كنافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

شاركت مجد شويكة وزيرة السياحة الأردنية في إعداد «الكنافة» قبيل استقبال عمر الرزاز رئيس الحكومة وعدد من النوّاب في ملتقى مدينة السلط غربي عمّان، مساء أمس الأول، بحضور شخصيات شعبية، وذلك لمنافشة قضايا واهتمامات في قطاعات مختلفة.

وقالت شويكة تعليقاً على نشر صورة لإعدادها حلويات شعبية وُصفت بأنها «تحت إشراف حكومي»: تمتزج العراقة والتاريخ في السلط أيقونة المدن مع همّة الناس والشباب حيث الحرف والصناعات التقليدية جزء من جماليات المكان.