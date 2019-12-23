الإمارات تؤهل 500 موظف مصري بمجالات التحديث الحكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، برنامجاً لبناء القدرات في مجالات التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، بمشاركة 500 من موظفي الجهات الحكومية المصرية، هدف إلى تعزيز مهارات الموظفين في عمليات استشراف المستقبل وتحليل التوجهات المستقبلية لوضع التصورات والخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في مصر.

وجاء تنظيم البرنامج التدريبي استكمالاً لسلسلة من البرامج وورش العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر، الهادفة إلى تبادل المعرفة وقصص النجاح في العمل الحكومي بين الجانبين وفي مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة الإمارات تتبنى استشراف المستقبل والاستعداد لمتغيراته عنصراً أساسياً في منهج عملها وأدوات تخطيطها الاستراتيجي.

وقال إن تطوير وبناء قدرات الموظفين في مجال التخطيط والتفكير الاستراتيجي في العمل الحكومي يشكل أولوية لدعم الجهود الحكومية في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة وفعالة للتحديات، وإن البرنامج التدريبي يسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تأهيل كوادر بشرية قادرة على قراءة المتغيرات المستقبلية والاستعداد لها وإعداد خطط وبرامج وفق مجموعة من الأدوات والمنهجيات العلمية والعملية لتحقيق تطلعات المتعاملين والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

واستعرضت ورش العمل تجربة الإمارات في مجال استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي ورؤية الإمارات 2021 ومحاور مئوية الإمارات 2071، وتطرقت إلى عدد من الاستراتيجيات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، والوصايا العشر للإدارة الحكومية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والركائز التي قامت عليها وزارة اللامستحيل.