العربية.. كلّ الأيام

استمع

ابن الديرة

الثامن عشر من ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية. جميل ومبهج ومبعث فخر، أن تخصّص الأمم المتحدة هذا اليوم للغتنا، حيث قررت فيه الجمعية العامة عام 1973، إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل في الأمم المتحدة.

لست أراه قراراً استثنائياً، أو يحمل فضلاً أو منّة، بل أراه تأخّر نحو ثلاثين عاماً، لأنّ لغة يتكلّمها ويتعامل بها عملياً وروحياً، نحو نصف مليار من البشر، من البَدَهيّ والتلقائيّ، أن تكون لغةً رسمية في منظّمة تجمع دول العالم قاطبةً.

لكنّ ما يبعث في النفس الأسى ويمُضّ الرّوح والفؤاد، أنّ أبناءها العرب، أكثر الناس إهمالاً لها، فما يحدث في وسائل الإعلام، أو المدارس، أو الجامعات، أو الإعلانات، أو أوراق التعامل اليومية، من قوائم طعام، وفواتير بيع، ولوحات تتوزّع في كثير من المراكز والمحالّ، محزن وموجع.

Advertisements

فما نسمعه من مذيعين ومذيعات، صوتاً وصورةً، مؤلم، فكثير منهم ومنهنّ، يخطئون في القواعد الأساسية، فلا يفرّقون بين الجرّ والنّصب، ولم يسمعوا بحروف الجزم، أو كأنّ المبتدأ وقاعدة رفعه، ضربٌ من الخيال.. وكثيرٌ جداً من هذا يجعلك في كثير من الأحيان تستشيط غضباً ينصبّ على جهاز التحكّم في يدك، أو تغلق الإذاعة، إذا كنت في السيّارة.

أمّا المدارس، فحدّث ولا حرج، فالقائمون على تعليم العربية، بخاصّة في سنوات التنشئة التي يتشكّل فيها الوعي اللغوي، والتعلّق باللغة الأم، غير مؤهلّين تماماً، فترى الطفل يذهب إلى منزله في نهاية اليوم المدرسيّ، يخاطب والدته وإخوته بلهجات العالم العربيّ، من السورية إلى المصرية إلى المغاربية.. بحسب المعلّمة التي تكون في الصف، وهذه شكوى، تقدّمت بها إحدى الأمّهات، تقول إنّها أحياناً لا تفهم ما يريد طفلها.

أمّا مراكز التسوّق، ففيها الطامّة الكبرى، فعلى سبيل المثال أحد المحال يروّج لمنتجاته «لسنا الوحيدون ولكننا متميزين».. وقس على ذلك.. وفي الصحف، على سبيل المثال، كثرٌ لا يفرّقون بين همزتي الوصل والقطع فيكتبون «إستثناء» بهمزة، و«انشاء» من دونها.

المطلوب وقفة جادّة وحازمة في كل تلك الجهات، والعمل على تنظيم دورات لتعليم أساسيات لغتنا، فمن غير المعقول ولا المقبول، أن تعمل القيادة الرشيدة للدولة في كل الإمارات على الاهتمام بها، وإقامة الفعاليات المهمّة لخدمتها، كمبادرة «بالعربي»، و«تحدّي القراءة» و«مجمع اللغة العربية في الشارقة»، وبعض المحطّات التلفزيونية والإذاعية، والصحف والمجلّات التي تخصّص برامج أو صفحات لخدمتها، وتكون لدينا مثل كل تلك المشكلات.

الاهتمام باللغات الأخرى ضرورة، وتعلّمها معرفة وثقافة، وخبرة مهنيّة، لكن ليس على حساب لغة القرآن ودرر النّظم والنّثر على مرّ قرون. ومعيب ومهين أن تجلس أسرة عربية في أحد المطاعم، يتحاور أفرادها معظم الوقت بالإنجليزية.

لُغتنا هوّيتنا ومصدر فخرنا، وإذا فقد المرء هوّيته، فماذا يبقى له؟

[email protected]