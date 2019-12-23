القيادة البطيئـة يسـاراً تتسـبب بحوادث كــارثيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي

رصدت ”الخليج 365” عدداً من السائقين الذين يصرون على القيادة في المسار الأيسر بسرعة بطيئة، في مشهد يربك حركة السير ويعرقلها، وقد يتسبب في بعض الأحيان بحوادث كارثية.

وأكد سائقون أن عدم التزام بعض السائقين بالحد الأدنى للسرعة المقررة، ظاهرة بدأت في الانتشار، ويجب ضبط تلك الممارسات بتصويرها ومخالفة أصحابها، وثمة سائقون يرفضون مغادرة الطريق وإفساح المجال للآخرين ظناً منهم أنهم على صواب، وسلوكهم صحيح، في حين يشكل عنادهم في الطريق خطراً يهدد حياتهم وحياة السائقين الآخرين، إذ تدفع من خلفهم إلى التجاوز المتكرر بعصبية، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث.

ودعت الجهات الشرطية لضرورة الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، للحد من الحوادث المرورية وما يسفر عنها.

أكدت شرطة دبي أن القيادة البطيئة في المسار الخاطئ تشكل خطورة، وبعض السائقين يفضلون السير على المسار الأيسر على الرغم من سرعتهم البطيئة، وهو ما قد يربك حركة السائقين المسرعين خلفهم، وقد يضطرهم إلى التجاوز بشكل غير قانوني وهو ما يتسبب بحوادث كارثية.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، تعزيزاً للسلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية وما يسفر عنها.

وأوضحت أن غالبية الطرق تتكون من أكثر مسار، بحيث يسير السائقون البطيئون على المسار الأيمن وكلما زادت السرعة اتّجه السائق نحو المسار على الجهة اليسرى.

وأكدت ضرورة القيادة الآمنة بسرعة مناسبة للسرعة المقررة على الطريق، بما لا يقل عن حدها الأدنى، والالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة البطيئة في حالات الضرورة، مع استخدام الإشارات التحذيرية الأربع عند وقوع مشكلة أثناء السير، بما لا يعرقل حركة المركبات.

نتمنى وضع رادار

وأكد محمد النقبي أن ثمة العديد من الأشخاص يصرون على القيادة في المسار الأيسر بسرعة بطيئة، ويعرقلون حركة السير، فضلاً عن عنادهم في البقاء بالمسار الأيسر رغم التحذيرات الضوئية التي نطلقها، فلا حياة لمن تنادي، وعند استخدام بوق السيارة لتنبيههم مرات متكررة يبتعدون على مضض، وكأنهم أصحاب حق، ونتمنى وضع رادار لرصد تلك المخالفات.

وأشار سالم المزروعي إلى أنه يصادف عدداً كبيراً من السيارات التي تقود ببطء في المسار الأيسر، وإذا لم يُفسحوا المجال لي، أغير المسرب مباشرة، وأتجاوزهم، وهذا الأمر يعرضنا للخطر، وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، ولابد من وضع رادارات ترصد سلوك الأشخاص الذين يقودون ببطء في المسار الأيسر.

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السائق البطيء مزعج



وأشار راشد الحمادي إلى أن السائق البطيء مزعج، ويسبب توتراً في الطريق، خاصة في حال كان الشارع مساراً واحداً، ولا يمكنك تجاوزه، ومثل هؤلاء السائقين في تكاثر. وأكد أنه في كثير من الأحيان قد يظن السائقين أن ثمة ازدحاماً حقيقياً، وحركة السير تكون بطيئة، ولكن في الحقيقة أن قائد المركبة الكبيرة البطيئة من تسبب بالازدحام، ولا تستطيع السيارات من خلفه مشاهدة حقيقة الازدحام، ليتبين لاحقاً أن الازدحام وهمي، ولا وجود له، بل ما حدث نتيجة بطء السائق وعرقلة الحركة.

واعتبر فيصل إبراهيم، إصرار قائد المركبة بالقيادة بسرعة أقل من 80 في المسار اليسار، في حين تصل سرعة الطريق إلى 120 كيلومتراً في الساعة، تعدّياً واضحاً على قانون الطريق، ويؤدي إلى حوادث، ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، والتسبب في حالة من الإرباك والمفاجأة للسائقين المسرعين في المسار الأيسر، خصوصاً على الطرق الخارجية، ويجب تصوير المركبات التي تسير بسرعة تقل عن الحد الأدنى للطريق عبر الرادارات لتعزيز القيادة الآمنة.

وأكد أحمد البناء أن ثمة سائقين لا يملكون الوعي الكافي بقوانين الطرق، ولا يدركون ماهو مسموح وماهو ممنوع، لذلك عندما يقودون مركباتهم بالمسار الأيسر بسرعة بطيئة ويرفضون مغادرتها وإفساح الطريق للآخرين، يعتقدون أنهم على صواب، وسلوكهم صحيح، في حين يشكل عنادهم في الطريق خطراً يهدد حياتهم وحياة السائقين الآخرين، إذ تدفع السائقين الآخرين من خلفه إلى التجاوز المتكرر بعصبية، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث، وأحياناً يتسبب هذا السلوك بوقوع حوادث تصادم من الخلف، بين مركبة تسير بسرعة عالية، وأخرى تسير بسرعة بطيئة.

الحد من الحوادث

ودعت شرطة أبوظبي في وقت سابق، السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن من الطريق، عند القيادة بسرعة بطيئة، للحد من الحوادث المرورية وما يسفر عنها. ونص قانون السير على مخالفة قيادة المركبة بأقل من سرعة الطريق، أو أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق، بالغرامة المالية بقيمة 400 درهم.