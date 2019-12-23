30 % نسبة الزيادة على العمليات والعلاجات التجميلية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



أكد الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية، أستاذ مساعد في جامعة الإمارات في كلية الطب والعلوم والصحية، استشاري جراحة التجميل والترميم، أن شعبة الإمارات للتجميل تنظم مؤتمرها الخامس لجراحة التجميل خلال الفترة ما بين 16و18 يناير 2020 في فندق الرافلز في دبي تحت عنوان «الجراحة التجميلية والترميمية: ما بين العلم والفن».

وقال إن نسبة الزيادة التقديرية على العلاجات والعمليات التجميلية في الدولة تصل إلى 30%، وتتوافق مع النسب العالمية، والتوجه الأكبر في المرحلة الحالية إلى الاهتمام بالجسم من قبل الرجال والنساء، فالعمليات التجميلية الأكثر طلباً لدى النساء تتمثل في عمليات نحت الجسم، وعند الرجال عمليات شد الجسم ما بعد جراحة السمنة، في حين مازالت العلاجات التجميلية ترتكز على الاهتمام بالوجه بالدرجة الأولى لدى النساء، وهناك اهتمام كبير من الفئات العمرية الأصغر بالعمليات والجراحات التجميلية، مقارنة بالسنوات العشر السابقة.

وأوضح أن وضع قوانين لآلية استخدام الخلايا الجذعية حد من استغلال البعض للطب التجديدي، وقلل من إدراجهم لهذه العلاجات في كل أمر، فالمعايير ضبطت الاستخدامات بشكل واضح، وثمة بحوث ودراسات جديدة في هذا الشأن سنتطرق لها في المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر يركز على مواضيع متعددة وجلسات متخصصة في الجراحة التجميلية والترميمية منها شد الوجه، وشد الرقبة، وشفط الدهون والسلامة والفعالية، والتقنيات الجديدة في نحت الجسم، وطب التجديد في أمراض النساء التجميلية، واستراتيجيات في طب التجديد والجراحة، ومعالجة الندبات باستخدام الليزر، كما سيشمل المؤتمر العديد من ورش العمل التي تتناول موضوعات مهمة مثل الجراحة التجميلية للوجه وجراحة الأنف، وجلسة خاصة عن الحقن، والجراحة الترميمية، والجراحة القحفية الوجهية، وإعادة بناء اليد والأوعية الدموية الدقيقة، وإعادة بناء الوجه. وسيحظى المشاركون بفرصة الحصول على ما يقارب 30 ساعة من التعليم المستمر.