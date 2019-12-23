وقال الجيش في بيان له إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر إصدار التصاريح، بعد استشارة كافة الجهات الأمنية.
وأضاف أنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى القدس والضفة الغربية وفقا لتقييم الحالة الأمنية، ودون تقييد العمر.
أخبار ذات صلة
وكانت تل أبيب أعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري أنها ستحرم المسيحيين في غزة من تصاريح للمشاركة في احتفالات الأعياد المجيدة في كنيسة المهد في بيت لحم وكنائس القدس.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن قرار حرمان المسيحيين جاء بعد معارضة من قبل الأجهزة الأمنية.
وخلال السنوات الماضية، كانت إسرائيل أحيانا تمنع المسيحيين في غزة وأحيانا تسمح لهم بالخروج من قطاع غزة لحضور أعياد الميلاح في بيت لحم.
وحتى عندما تمنحهم تصاريح السفر، تكون عادة لأيام محدودة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تتراجع عن قرار بحق "مسيحيي غزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.