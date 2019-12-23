إسرائيل تتراجع عن قرار بحق "مسيحيي غزة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters يسيرون في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم الفلسطينية

وقال الجيش في بيان له إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرر إصدار التصاريح، بعد استشارة كافة الجهات الأمنية.

وأضاف أنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى القدس والضفة الغربية وفقا لتقييم الحالة الأمنية، ودون تقييد العمر.

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وكانت تل أبيب أعلنت في وقت سابق من ديسمبر الجاري أنها ستحرم المسيحيين في غزة من تصاريح للمشاركة في احتفالات الأعياد المجيدة في كنيسة المهد في بيت لحم وكنائس القدس.

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وتقول السلطات الإسرائيلية إن قرار حرمان المسيحيين جاء بعد معارضة من قبل الأجهزة الأمنية.

وخلال السنوات الماضية، كانت إسرائيل أحيانا تمنع المسيحيين في غزة وأحيانا تسمح لهم بالخروج من قطاع غزة لحضور أعياد الميلاح في بيت لحم.

وحتى عندما تمنحهم تصاريح السفر، تكون عادة لأيام محدودة فقط.