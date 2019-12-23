الأردن.. رئيس مجلس النواب يطالب بإعداد مقترح قانون يلغي استيراد الغاز الإسرائيلي

دبي - بواسطة محمد فارس © RT رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونةالأردن.. رئيس مجلس النواب يطالب بإعداد مقترح قانون يلغي استيراد الغاز الإسرائيلي

دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة خلال جلسة البرلمان اليوم الأحد اللجنة القانونية النيابية، إلى منح صفة الاستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، أن المقترح وصل إلى اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.

وأعلن الأردن اليوم، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل اعتبارا من مطلع العام المقبل، وذلك تنفيذا لاتفاقية موقعة مع إسرائيل عام 2016.

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مقدم من سكاي نيوز

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، حيث سيستمر يستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاق الموقع بين الجانبين، قبل بدء استقبال الغاز بشكل دائم لأغراض توليد الكهرباء، مؤكدة عدم وجود أي شركة وسيطة بينها وبين شركة "نوبل جوردان ماركيتينغ".

المصدر: "بترا"