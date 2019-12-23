تسريبات.. ميزة أسطورية في هاتف هواوي القادم (بي 40 برو)

دبي - بواسطة محمد فارس © بي 40 برو بي 40 برو

فيما يعد تأكيدا على عزم هواوي مواصلة السيطرة على لقب أفضل عدسات التصوير في هواتفها الذكية، أفادت تقارير تقنية وتسريبات أن الشركة الصينية العملاقة، ستطرح ميزة هائلة في هاتفها بي40 برو الذي يتوقع الكشف عنه في النصف الأول من 2020.

ونقل موقع شركة TF International Securities، عن الخبير مينج تشي كو تأكيده إن الكاميرا الخلفية للهاتف الرائد المرتقب من بي40 برو ستحتوي عدسات تليفوتو معدلة بميزة التقريب البصري، 10x.

ووفقا لمينج تشي كو المشهور بدقة تسريباته، فإن التقريب البصري المعدل سيشمل كثيرا من الهواتف الرائدة في 2020.

كانت هواوي أعلنت مؤخرا أنها ستعلن رسميا عن هاتفها الرائد في باريس نهاية مارس 2020، وقال الرئيس التنفيذي لهواوي ريتشارد بو بأن الهاتف سيأتي بتصميم غير مسبوق، ومزايا متطورة في جودة التصوير والمعالج والبطارية.

وحسب التسريبات، فإن هاتفي هواوي بي40 وبي40 برو سيعملان بمعالج هاي سيليكون كيرين 990 5جي الخاص بهواوي.