فضيحة جديدة.. تسريب بيانات 267 مليونا من مستخدمي فيسبوك

يبدو أن الفضائح لن تتوقف عن ملاحقة شركة فيسبوك، إذ أعلنت الشركة فتح تحقيق في تقرير نشره موقع إلكتروني يكشف عن تسريب قاعدة بيانات لأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليونا من مستخدميه.
ونقلت وكالة ألأنباء الفرنسية عن موقع Comparitech، أن منتدى إلكترونيا للقراصنة أتاح قاعدة البيانات للتنزيل الأسبوع الماضي. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم فيسبوك قوله "نحقق في الأمر".
وأفاد الموقع أن أحد المتخصصين في الأمن الإلكتروني رصد قاعدة البيانات التي كانت متاحة للجميع وتحتوي على أسماء، وأرقام التعريف الشخصي ID، وأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي فيسبوك. ووفقًا للموقع، فإن قاعدة البيانات لم تعد متاحة بعد الكشف عنها.
ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، يأتي الكشف عن البيانات المسربة في وقت تسعى الشبكة لإعادة بناء الثقة وتخفيف المخاوف بشأن حماية معلومات المستخدمين، خاصةً بعد فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) التي قال مسئولون أمريكيون في وقت سابق من الشهر الحالي: إنها خدعت مستخدمي الشبكة الاجتماعية بشأن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية والتعامل معها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.