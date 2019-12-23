عودة ألكاتيل.. أرخص هاتف في مصر بذاكرة رام 6 جيجا (صور ومواصفات وأسعار)

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بعد غياب طويل، عادت شركة ألكاتيل الفرنسية إلى سوق الهواتف الذكية في مصر، إذ طرحت هاتفا جديدا بسعر رخيص للغاية في فئة الهواتف الاقتصادية.
ويمكن القول إن هاتف ألكاتيل 3X 2019، هو أرخص هاتف يتضمن ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا، وذاكرة تخزين 128 جيجا، إذ يبلغ سعره نحو 2800 جنيه فقط، بينما يبلغ سعر نسخة الـ 4 جيجا رام و 64 جيجا تخزين، نحو 2200 جنيه. © الواجهة الخلفية لألكاتيل 3x 2019 الواجهة الخلفية لألكاتيل 3x 2019
يأتي هاتف ألكاتيل 3X 2019، بشاشة 6.52 بوصة من نوعية IPS LCD، بجودة HD+ وبدقة 269 بكسل. والجهاز مصنوع من البلاستيك مع إطار من الألومنيوم.
يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك هيليو P23 ثماني الأنوية، مع بطارية 4 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 وات. وهو مناسب لمن يريدون هاتفا للتصفح العادي وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لكنه لن يلبي طوح من يركزون على التصوير والألعاب الثقيلة. © ألوان هاتف ألكاتيل 3X 2019 ألوان هاتف ألكاتيل 3X 2019
الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 16 و 8 و5 ميجابكسل، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.
وحقق الهاتف 93 ألف نقطة على مؤشر ANTUTUk الذي يقيس أداء المعالجات. © الواجهة الأمامية لألكاتيل 3x 2019 الواجهة الأمامية لألكاتيل 3x 2019 © ألكاتيل 3x 2019 2 ألكاتيل 3x 2019 2
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.