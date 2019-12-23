دبي - بواسطة محمد فارس © عودة ألكاتيل.. أرخص هاتف في مصر بذاكرة رام 6 جيجا (صور ومواصفات وأسعار) ألكاتيل 3x 2019

بعد غياب طويل، عادت شركة ألكاتيل الفرنسية إلى سوق الهواتف الذكية في مصر، إذ طرحت هاتفا جديدا بسعر رخيص للغاية في فئة الهواتف الاقتصادية.

ويمكن القول إن هاتف ألكاتيل 3X 2019، هو أرخص هاتف يتضمن ذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا، وذاكرة تخزين 128 جيجا، إذ يبلغ سعره نحو 2800 جنيه فقط، بينما يبلغ سعر نسخة الـ 4 جيجا رام و 64 جيجا تخزين، نحو 2200 جنيه. © الواجهة الخلفية لألكاتيل 3x 2019 الواجهة الخلفية لألكاتيل 3x 2019

يأتي هاتف ألكاتيل 3X 2019، بشاشة 6.52 بوصة من نوعية IPS LCD، بجودة HD+ وبدقة 269 بكسل. والجهاز مصنوع من البلاستيك مع إطار من الألومنيوم.

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يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك هيليو P23 ثماني الأنوية، مع بطارية 4 آلاف مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 وات. وهو مناسب لمن يريدون هاتفا للتصفح العادي وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لكنه لن يلبي طوح من يركزون على التصوير والألعاب الثقيلة. © ألوان هاتف ألكاتيل 3X 2019 ألوان هاتف ألكاتيل 3X 2019

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 16 و 8 و5 ميجابكسل، والأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وحقق الهاتف 93 ألف نقطة على مؤشر ANTUTUk الذي يقيس أداء المعالجات. © الواجهة الأمامية لألكاتيل 3x 2019 الواجهة الأمامية لألكاتيل 3x 2019 © ألكاتيل 3x 2019 2 ألكاتيل 3x 2019 2