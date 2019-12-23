شكرا لقرائتكم خبر عن نعجة يصل سعرها لـ2 مليون جنيه بمزاد فى الكويت.. وصاحبها يرفض البيع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أحد المزادات في دولة الكويت، حالة فريدة من نوعها، بعد وصول سعر "خروف" في مزاد علني لـ 40 ألف دينار كويتي، ما يعادل 2 مليون و115 ألف جنية مصري.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية مقطع فيديو للخروف "النعجة" اثناء المزاد والتي وصل سعرها لهذا المبلغ الذي دفع الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا للسخرية من السعر المبالغ فيه وكتب "ليه بيبيض بيضة ذهب؟".

ووفقا للصحيفة الإماراتية، فإن صاحب الخروف تراجع عن بيعه في اللحظات الأخيرة بعد وصول سعرها لـ 40 ألف دينار وقرر الاحتفاظ به.