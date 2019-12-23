شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية ثانية لملاحقة "داعش" فى جزيرة الحضر العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية ثانية فى جزيرة الحضر جنوب محافظة البصرة الواقعة جنوبى البلاد لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابى. وذكرت القيادة العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "العملية الأمنية الثانية انطلقت بمشاركة قيادة العمليات والجيش العراقى والحشد العشائرى، وذلك لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية فى جزيرة الحضر جنوبى العراق". Advertisements ومنذ إعلان العراق فى ديسمبر من عام 2017، دحر إرهابيى داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية فى غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم فى عدة مناطق متفرقة من البلاد.

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