شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية أمنية ثانية لملاحقة "داعش" فى جزيرة الحضر العراقية والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت القيادة العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "العملية الأمنية الثانية انطلقت بمشاركة قيادة العمليات والجيش العراقى والحشد العشائرى، وذلك لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية فى جزيرة الحضر جنوبى العراق".
ومنذ إعلان العراق فى ديسمبر من عام 2017، دحر إرهابيى داعش بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية فى غرب البلاد وشمالها، لا تزال القوات العراقية تواصل مطاردة فلول التنظيم فى عدة مناطق متفرقة من البلاد.
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