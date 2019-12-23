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متظاهرون يقطعون الجسور والطرق الرئيسية فى مناطق مختلفة بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محتجون عراقيون، اليوم الاثنين، بقطع خمسة جسور وشوارع رئيسية فى محافظة ذى قار، بينما صعد متظاهرون فى محافظات الوسط والجنوب من وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصى السهيل لرئاسة الحكومة.

 

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم الجسور والطرق الرئيسة فى مدينة الناصرية عبر حرق الإطارات، كما قطعوا طريق خور الزبير باتجاه أم قصر فى البصرة ، أما فى محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.

 

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وهدد المتظاهرون فى ساحات الاحتجاج المختلفة، بالمزيد من التصعيد فى حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.

 

ويواصل المتظاهرون فى بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، بينها ذى قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالى رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

 

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