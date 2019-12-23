السعودية تدين تفجير فندق بوسط الصومال وتؤكد رفضها للعنف والإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذى استهدف فندقا فى مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الخارجية جددت التأكيد على موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولدولة الصومال حكومة وشعبا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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