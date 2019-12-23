البحرين تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف فندقًا وسط الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين التفجير الإرهابى الذي استهدف فندقًا فى مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأودى بحياة عدد من الاشخاص وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازى وصادق المواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزارة الخارجية جددت موقفها الراسخ الذي ينبذ كافة صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لضرورة تكاتف كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.

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