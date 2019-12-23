عودة تدريجية للكهرباء في مطار الكويت بعد السيطرة على حريق

محمد إبراهيم/ الخليج 365



أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى مطار الكويت الدولي، بعد السيطرة على حريق اندلع في محطة التحويل الرئيسية العمرية (جنوب البلاد)، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.



وذكرت الوزارة في تدوينات على موقع التواصل "تويتر"، أن حريقا اندلع في جزء من محطة العمرية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.



ولم تشر الوزارة إلى تأثر حركة الطيران بهذا الانقطاع المؤقت، حتى الساعة (10:30 بالتوقيت المحلي).



Advertisements

وحسب الوزارة، انقطعت الكهرباء عن مناطق (العمرية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، الفروانية، أشبيلية، الرحاب).



وتابعت الكهرباء: "تواجدت فرق الطوارئ في الموقع وتم عمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن بشكل تدريجي".



وتأسس مطار الكويت الدولي عام 1962، ويقع في محافظة الفروانية على بعد 16 كيلومتر جنوب مدينة الكويت.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.