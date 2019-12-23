مدير "المسجد الإبراهيمي" يندد بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-ندد مدير المسجد الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة، بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد، الواقع في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو سنية، الإثنين، لوكالة الخليج 365، إن مستوطنين نصبوا شمعدانا (رمز يهودي) على سطح المسجد الإبراهيمي الأحد، احتفالا بعيد الأنوار اليهودي، وسط أداء "صلوات دينية، ورقصات".

وأشار إلى أن ما يجري، يعد "مساسا خطيرا بالمسجد الإبراهيمي، وتطور في المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على المسجد".

وأضاف مدير المسجد:" الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، يؤدون صلوات تلمودية (دينية) يوميا في القسم التي تسيطر عليه إسرائيل منذ العام 1994".

وطالب بـ"التدخل الدولي لحماية المسجد"، مضيفا:" المسجد إسلامي خالص للمسلمين ولا حق لليهود فيه".

ومنذ عام 1994 يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

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