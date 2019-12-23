النظام السوري يعلن سقوط صاروخ إسرائيلي بريف دمشق

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

قال النظام السوري، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة له تصدت الليلة الماضية لصواريخ إسرائيلية، بينما سقط أحد الأهداف في ريف دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً (21.00 تغ) لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة (إسرائيل) وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق".

ولم تذكر وكالة النظام مزيد من التفاصيل، وما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تعقب السلطات الإسرائيلية حتى الساعة 7.00 تغ من صباح الاثنين.

فيما أفادت مراسلة الخليج 365 في لبنان، بأن طائرات حربية اسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض وأطلقت صواريخ عدة من سماء مدينة صيدا، جنوبي لبنان، مساء الأحد، باتجاه الأراضي السورية.

وتغير إسرائيل على فترات غير متباعدة على أهداف في سوريا، وتقول إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك، وكان آخر هذا القصف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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