مقتل 9 مدنيين في غارات روسية على ريف إدلب

إدلب/ الخليج 365

قتل 9 مدنيين في غارات جوية روسية، على منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية أغارت في ساعات الليل، على مدينة معرة النعمان، وبلدة جرجناز، وقرى تلمنس والدير الغربي، والغدفة، وخان السبل، وبابيلا.

وذكرت مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، للأناضول، أن الغارات أودت بحياة 4 مدنيين في معرة النعمان، و5 آخرين في قرية معصران.

ولا تتوانى روسيا في قصف الممرات التي يسلكها النازحون الفارون من الهجمات، نحو المناطق القريبة من الحدود التركية، فيما يواصل النظام غاراته على مناطق عديدة في محافظة إدلب.

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وخلال الأيام الأخيرة، سيطرت قوات النظام السوري، بدعم من روسيا ومجموعات إرهابية مدعومة إيرانيا، على 15 قرية بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وتحديدا بريفي مدينتي معرة النعمان وسراقب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".





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