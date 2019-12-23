السودان.. تشكيل لجنة لدراسة رفع الدعم التدريجي عن البنزين والجازولين

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365

أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم عن البنزين والجازولين في موازنة 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، خصص لمناقشة مشروع موازنة 2020، التي تبدأ مطلع العام المقبل.

وقالت الحكومة السودانية الانتقالية أمس، إن موازنة العام المالي 2020، تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، مقابل مضاعفة أجور العاملين بالدولة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان اليوم، أن الحكومة تتجه لتقديم الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانيتهما بالمستشفيات الحكومية.

وأكد صالح على استمرار دعم الخبز في موازنة 2020.

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وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها تبلغ 2.250 مليار دولار سنويا فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.

وزاد المسؤول الحكومي: "مجلس الوزراء قرر بأن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب، للاستماع إلى الآراء حولها".

وتابع: "سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات، حتى يرى المواطن الخيار الأكثر مقبولية".

ويأمل السودانيين أن تعمل الحكومة الانتقالية التي تم تعينها في أغسطس/ آب الماضي على إنهاء اضطرابات متواصلة في البلد العربي، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.