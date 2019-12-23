الحكومة الليبية: إصابة 3 مدنيين بقصف لميليشيات حفتر على تاجوراء

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، إصابة 3 مدنيين في قصف صاروخي لمسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر على تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس.
وأضافت قوات الوفاق في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، الإثنين، أن ميليشيات حفتر أطلقوا صواريخ غراد عشوائية على الأحياء السكنية بمنطقة الباعيش بتاجوراء أسفرت عن إصابة 3 مدنيين.
وأوضحت أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى أحدهم حالته حرجة، فيما تعرضت أملاك المواطنين إلى أضرار مادية.
وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.
وسبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون أن يتحقق ما وعد به، وعندما بدأ الهجوم على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، زعمت قواته أنها ستسيطر على العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثرا.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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