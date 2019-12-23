خطة لإنشاء خط سكك حديدية لربط شرق المملكة بغربها

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عن أن هناك خطة لإنشاء خط سكك حديدية لربط شرق المملكة بالقطاع الغربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الجاسر خلال حوار مع قناة “الإخبارية”، إلى أن المملكة أنفقت على منظومة النقل خلال الـ10 سنوات الماضية، أكثر من 400 مليار ريال.

وأضاف وزير النقل، أن هذا الاستثمار الضخم في مجال النقل وفّر للمملكة منظومة نقل واسعة تنمو بشكل متواصل، فشبكة السكك الحديدية بلغ طولها الآن نحو خمسة آلاف كيلو متر، بجانب وجود 28 مطارا، هذا بالإضافة إلى أن المملكة بدأت الآن في إنشاء مشاريع المترو والنقل العام.

وتابع الوزير، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، كونها مؤهلة لذلك لأنها تتميز بموقع يتوسط ثلاث قارات، بالإضافة لمنظومة النقل التي تمتلكها، ما يسهم في قيام صناعات جديدة.