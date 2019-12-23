التدريب التقني تعلن عن توفر وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن رغبتها في طرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 2/ 5/ 1441هـ؛ وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa.