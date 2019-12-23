شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يكشف عن خريطة الأمطار المتوقعة على المملكة خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة – بمشيئة الله-.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “توقع أمطار -إن شاء الله- خلال الـ “36” ساعة المقبلة من اليوم الاثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان”.

وأضاف: “غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً”.

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