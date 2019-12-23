هل البيكنغ صودا قادرة على تبييض تحت الإبط؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كم من مرة فكرت بارتداء بلوزة بيضاء دون أكمام ولكن عدلت عن هذه الفكرة بسبب التصبغ الذي تعانين منه تحت إبطيك.



هذا الأمر لن يزعجك بعد اليوم بفضل البيكنغ صودا التي ستحل مشكلتك وتجعل إبطيك أكثر بياضاً.

1-وسيلة للفرك

يمكنك استخدام البيكنغ صودا والماء للقيام بالفرك الطبيعي الذي من شأنه تفتيح لون الجلد في منطقة تحت الإبط الخاص بك. ويمكن أن يتم هذا على أساس يومي. والفرك يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة التي تؤدي إلى التصبغ في هذه المنطقة.

2-استخدامها مع المكونات الطبيعية

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تستطيعين مزج البيكنغ صودا مع عدد من المكونات الطبيعية لتفتيح البشرة تحت الإبط والقضاء على البكتيريا أيضاً. بإمكانك مزج البيكنغ صودا مع الكركم والطحين وعصير الليمون لعمل معجون دسم ومن ثم تطبيقه تحت الإبط الخاص بك واتركيه ليجف لبعض الوقت ومن ثم اغسليه بالماء البارد بعد ذلك.

3-استخدام البيكنغ صودا مع ماء الورد

يمكن خلط البيكنغ صودا مع ماء الورد لعمل عجينة سميكة تطبق على الإبط الخاص بك والإحتفاظ بها حتى تجف، ثم غسلها مع الكثير من الماء، ومن بعدها جففي المنطقة بمنشفة ناعمة. هذا لن يخفف السواد تحت الإبط، ولكن تطبيق ماء الورد يزيل الرائحة الكريهة أيضاَ ولن تشعري أنك بحاجة إلى استخدام مزيلات العرق الكيميائية التي تؤدي في الواقع إلى سواد الجلد.

4- البيكنغ صودا مع الخل الأبيض

استخدام البيكنغ صودا مع الخل الأبيض يمكن أن يكون مفيداً في تخفيف الجلد الميت تحت الإبط. اخلطي بعض الخل مع البيكنغ صودا للحصول على عجينة ووضعها تحت الإبط وتركها تجف. ومن ثم غسل الإبط بالماء البارد بعد ذلك.

5- البيكنغ صودا مع عصير الليمون

الليمون يحتوي على حامض الستريك، والذي عندما يقترن مع البيكنغ صودا يخفف من لون البشرة. امزجي البيكنغ صودا مع عصير الليمون لعمل عجينة توضع على الإبط الخاص بك والإحتفاظ بها لبضع دقائق، ثم اغسلي الإبط بالماء.