شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: المشروبات السكرية تزيد الدهون في منطقة الخصر والبطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

خلصت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروبات السكرية، ومنها المشروبات الغازية بشكل يومي قد يؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت.



ويربط الخبراء بين الدهون في منطقة البطن التي تحيط بالأعضاء الداخلية، مثل الكلى والبنكرياس وتؤثر على وظيفة هرمونات منها الأنسولين وبين النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب.

وقالت الدكتورة كارولين فوكس التي قادت الدراسة "كثير من الدراسات السابقة بحثت في العلاقة بين المشروبات السكرية والسمنة، ونحن درسنا توزيع الدهون في الجسم وتغيرها مع مرور الوقت."

وعملت فوكس من قبل محللة في معهد فرامينغهام لدراسات القلب والرئة والدم، وهي الآن متطوعة في المعاهد الوطنية للصحة.

ولاحظت فوكس وزملاؤها أن كل من شملتهم الدراسة يميلون إلى اكتساب دهون عند منطقة الخصر والبطن مع مرور الوقت لكن من يتناولون المشروبات السكرية بشكل يومي كانت الدهون زائدة لديهم بشكل خاص.

وحلل الباحثون بيانات نحو 1000 شخص بالغ في معهد فرامينغهام بولاية ماساتشوستس الأميركية الذين أجابوا عن أسئلة خاصة بعاداتهم

في المأكل والمشرب، بما في ذلك المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

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وقال نحو ثلث المشاركين إنهم لا يتناولون هذه المشروبات على الإطلاق وقال 20 في المئة إنهم يتناولونها من حين لآخر، بينما قال 35 في المئة إنهم يشربونها كثيرا وقال 13 في المئة إنهم يحتسونها بشكل يومي.

ومع بدء الدراسة خضعوا لتصوير مقطعي لقياس كمية وحجم الدهون في أنسجة الخصر والبطن وبعد ست سنوات أُجري لهم تصوير مقطعي آخر.

وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية سركيوليشن أنه خلال هذه الفترة زاد حجم الدهون 658 سنتيمترا مكعبا لمن لا يشربون المشروبات

السكرية، وزاد حجم الدهون قليلا لدى من يحتسونها في أحيان قلت أو كثرت، أما من يحتسونها بشكل يومي فقد زاد حجم الدهون 852 سنتيمترا

مكعبا.

وقالت فوكس لرويترز هيلث في اتصال هاتفي إن هذا يعني زيادة قدرها 0.8 كيلوغرام في دهون البطن لمن يشرب تلك المشروبات بشكل يومي.

وأضافت "قد يكون هذا الفارق صغيرا في الدهون الفعلية في منطقة البطن لكنه كاف لإحداث مخاطر متعلقة بالتمثيل الغذائي".

ولم تربط الدراسة بين المشروبات الغازية منخفضة السعرات ودهون منطقة البطن.

وتنصح الرابطة الأميركية لأطباء القلب بوضع سقف للسعرات الحرارية المكتسبة في اليوم الواحد من السكر يقف عند 100 سعر حراري للنساء و150 سعرا حراريا للرجال.